Mastantuono Inter sfuma il colpo per il talento argentino | c’è l’annuncio ufficiale del Real Madrid

Franco Mastantuono, talento argentino classe 2007, è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Il giovane era stato seguito con grande interesse anche dall' Inter negli scorsi mesi, ma alla fine il club spagnolo ha bruciato la concorrenza con un investimento importante, assicurandosi uno dei prospetti più promettenti del panorama sudamericano. I nerazzurri avevano monitorato il trequartista del River Plate come possibile colpo futuribile per rinforzare il settore giovanile o inserirlo gradualmente in prima squadra, ma la forza attrattiva dei Blancos si è rivelata decisiva.