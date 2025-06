Massimo Bossetti la reazione dei genitori di Yara alla sua intervista a Belve Crime

Martedì sera su Rai2, l’attesissima prima puntata di Belve Crime ha scatenato reazioni contrastanti, soprattutto per la presenza di Massimo Bossetti, condannato per il delitto di Yara. L’intervista ha acceso discussioni tra i genitori di Yara, che hanno espresso il loro dolore e le loro opinioni, riflettendo l’impatto di questa scelta editoriale. Una serata che ha fatto riflettere sulla complessità della verità e della giustizia.

Martedì sera, su Rai2, è andata in onda la prima attesissima puntata di Belve Crime, lo spin-off in chiave noir del celebre programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Un esordio già controverso, non solo per il concept, ma soprattutto per uno degli ospiti scelti: Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. L'intervista ha immediatamente scatenato polemiche, reazioni indignate, e una riflessione a più voci sul confine tra cronaca, spettacolo e responsabilità mediatica.

Dopo l'intervista di Massimo Bossetti a Belve, i genitori di Yara Gambirasio hanno espresso tutta la loro rabbia e dolore.

