Massa alunni della primaria organizzano un mercatino benefico per Casa di Aisha

Un gesto di grande solidarietà e altruismo ha animato gli studenti della primaria “De Amicis” di Turano, che hanno organizzato un mercatino benefico per sostenere casa di Aisha, la scimmietta blu simbolo dei piccoli pazienti di Monasterio. Con entusiasmo e sensibilità, i giovani alunni hanno deciso di mettere in gioco il loro impegno per fare del bene, dimostrando che i veri supereroi sono anche i più piccoli. La loro iniziativa si conclude con un messaggio di speranza e generosità, che rimarrà nel cuore di tutti.

Massa, 13 giugno 2025 - Un ultimo giorno di scuola emozionante per gli alunni della classe V della “De Amicis” di Turano che hanno concluso la primaria conseguendo un diploma davvero speciale, quello di Amici di Aisha, la scimmietta blu, mascotte dei piccoli pazienti di Monasterio. Nelle scorse settimane, in occasione della visita dell'Associazione Supereroi Ets all’ Ospedale del Cuore, la V della “De Amicis” ha partecipato ad un laboratorio creativo sul coraggio e i giovani studenti hanno conosciuto da vicino le attività di cura e accoglienza del reparto pediatrico di Monasterio. Giovani, ma sensibilizzati all'importanza della solidarietà e al valore dell'empatia, hanno deciso di impegnarsi in prima persona per sostenere l'Ospedale e aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie: hanno infatti organizzato, prima in piccoli gruppi e poi collettivamente, mercatini per la raccolta fondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Massa, alunni della primaria organizzano un mercatino benefico per Casa di Aisha

In questa notizia si parla di: massa - alunni - primaria - aisha

Massa, alunni della primaria organizzano un mercatino benefico per Casa di Aisha; Festival della creatività. I ragazzi della Staffetti all’opera con Noa e Opa. La scuola in ospedale.

Festival della creatività. I ragazzi della Staffetti all’opera con Noa e Opa. La scuola in ospedale Riporta msn.com: Serie di eventi con il progetto ’Una mascotte per il reparto pediatrico’.