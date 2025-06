Maserati sbarca a Piacenza | Crediamo molto in questo marchio

Maserati sbarca a Piacenza, portando il prestigio del suo tridente nella nostra città. Con grande entusiasmo, crediamo nel potenziale di questo marchio iconico e nella sua ripresa strategica. L’apertura dello showroom in via Maculani, in zona Barriera Milano, segna un nuovo capitolo per gli appassionati di auto di lusso. Vieni a scoprire il comfort e l’eleganza Maserati, un’esperienza che non potrai dimenticare.

Il tridente si rilancia anche a Piacenza. Maserati ha aperto un suo punto vendita nella nostra città, in via Maculani, zona Barriera Milano. Nella serata del 12 giugno è stato inaugurato lo showroom, accompagnato anche da un’officina di assistenza per i clienti della casa automobilista modenese. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Maserati sbarca a Piacenza: «Crediamo molto in questo marchio»

