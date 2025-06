Maschi veri 2 ci sarà Netflix rinnova la serie italiana sulla mascolinità tossica

Se pensavate di aver visto tutto sulla mascolinità, preparatevi a scoprire nuovi aspetti con "Maschi Veri 2". La serie italiana, che ha già conquistato il pubblico su Netflix, torna con una seconda stagione ricca di spunti e riflessioni, mettendo in discussione stereotipi e aspettative. Un mix di ironia e profondità che promette di sorprendere ancora. Il viaggio nel mondo della masculinità tossica continua, e questa volta è ancora più coinvolgente.

Maschi veri torna su Netflix con una seconda stagione, è ufficiale. La piattaforma di streaming, a meno di un mese dal debutto del primo capitolo, ha deciso di rinnovare la serie italiana con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti - remake della spagnola Machos.

