Martin Scorsese sta ancora lavorando a Vita di Gesù e anticipa | Sarà in bianco e nero

Il regista Martin Scorsese, arrivato a Taormina per ricevere un premio alla carriera, ha parlato del suo prossimo progetto legato alla vita di Gesù. Martin Scorsese è arrivato al Taormina Film Fest, evento giunto alla sua 71esima edizione, e durante un incontro con i giornalisti ha avuto modo di parlare anche del suo prossimo progetto. Il regista da tempo sta sviluppando Vita di Gesù e il maestro del cinema ha confermato, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, che sta ancora lavorando al film, pur condividendo qualche nuovo dettaglio. Un film da tempo in fase di sviluppo Spiegando l'importanza nella sua vita della spiritualità, Martin Scorsese ha sottolineato: "Il percorso cattolico fa da sfondo i miei film perché da parte della mia infanzia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Martin Scorsese sta ancora lavorando a Vita di Gesù e anticipa: "Sarà in bianco e nero"

