Martin Scorsese | L’età della spiritualità Alla ricerca delle radici

Martin Scorsese, maestro indiscusso del cinema mondiale, si confronta questa sera a Taormina con un tema profondo e personale: l’età della spiritualità e le radici della propria identità. Sul palco, tra ricami e ricordi, il regista di capolavori come "Toro scatenato" e "L’età dell’innocenza" rivela il suo viaggio interiore, un percorso di ricerca che va oltre il cinema. Un momento unico per scoprire un lato inedito del grande artista e delle sue emozioni più autentiche.

TAORMINA (Messina) Un cuscino azzurro con ricamata una "M" bianca poggiato su una sedia del palco che ospita l'incontro con Martin Scorsese al 71° Taormina Film Festival dove ha ricevuto il premio alla carriera. Poche ore prima il regista di Toro scatenato e de L'età dell'innocenza – tanto per citare solo due dei suoi mille capolavori – ha incontrato un ristretto numero di giornalisti. "Sto provando a realizzare un film sulle mie radici. Le origini dei miei genitori sono a Ciminna e Polizzi Generosa. Ma anche a New York è stato come se la famiglia fosse rimasta lì", racconta Scorsese. "Da ragazzino la cattedrale di San Patrizio è stata uno dei luoghi in cui ho trovato un po' di conforto.