Martin Scorsese, maestro indiscusso del cinema, torna a far parlare di sé tra riflessioni sulla democrazia americana e progetti contemporanei. Ospite d’onore al 71° Taormina Film Festival, ha ricevuto il meritato premio alla carriera, regalando aneddoti e sorrisi. La sua recente apparizione in una serie Apple TV+ dimostra come anche il regista di Taxi Driver sappia reinventarsi, con un’autoironia che conquista il pubblico. La sua visione del mondo e del cinema continua a zarizzare...

Il regista di Taxi Driver è stato ospite del 71° Taormina Film Festival dove è stato insignito del premio alla carriera. Lo abbiamo incontrato. "The Studio? Mi sono divertito a interpretare me stesso". Martin Scorsese se la ride di gusto quando parla della sua apparizione nel primo episodio della serie Apple TV+ di Seth Rogen. Uno sguardo satirico quanto innamorato su Hollywood di cui il regista di Quei bravi ragazzi è una delle colonne portanti. Ospite del 71° Taormina Film Festival dove è stato insignito del premio alla carriera, Scorsese ha parlato dei suoi prossimi progetti e degli Stati Uniti di Trump. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Martin Scorsese: “La democrazia negli USA è in pericolo. Il mio film su Gesù? Avrà un approccio contemporaneo”

