Martin Scorsese contro le politiche anti-immigrazione | A eccezione dei nativi siamo tutti immigrati

Martin Scorsese, il maestro del cinema, si schiera con forza contro le politiche anti-immigrazione, ricordando che “a eccezione dei nativi americani, siamo tutti immigrati, figli di immigrati”. Durante il suo omaggio al Premio alla Carriera al Taormina Film Festival, ha celebrato le sue radici italiane e ribadito l’importanza di accogliere le diversità come parte integrante della storia americana. In un mondo in costante evoluzione, il messaggio di Scorsese risuona più attuale che mai.

Il regista ha omaggiato le sue radici italiane spiegando che, a parte i nativi americani, tutti i cittadini USA sono immigrati o discendenti di immigrati. Il Premio alla Carriera tributatogli dal Taormina Film Festival ha permesso a Martin Scorsese di celebrare le sue radici italiane schierandosi contro le politiche anti-immigrazione messe in atto da Trump, e non solo. "A eccezione dei nativi americani, siamo tutti immigrati, figli di immigrati o discendenti di immigrati", ha affermato Scorsese dal palco dell'Antico Teatro Greco di Taormina, che ha ospitato la manifestazione diretta da Tiziana Rocca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Martin Scorsese contro le politiche anti-immigrazione: "A eccezione dei nativi, siamo tutti immigrati"

