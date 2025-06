Martin Scorsese al Taormina Film Festival | La democrazia è messa alla prova Stavo per diventare prete ma poi è prevalsa la vocazione per il cinema

Al Taormina Film Festival, Martin Scorsese ha incantato il pubblico con la sua presenza carismatica, dimostrando ancora una volta perché è considerato il re della settima arte. Tra applausi e emozioni, il regista 82enne di origini siciliane ha condiviso il suo percorso, tra passioni e scelte di vita, che lo hanno portato a diventare una leggenda del cinema mondiale. Il suo intervento ha lasciato un segno indelebile, testimoniando come la vocazione possa superare ogni ostacolo e plasmare il proprio destino.

Il re della terza giornata del Taormina Film Festival con la direzione di Tiziana Rocca, è stato in assoluto il grande regista americano Martin Scorsese ( Quei bravi ragazzi, Taxi Drivers, L’età dell’Innocenza, Killers of Flowers Moon, solo per citarne qualcuno): atteso da migliaia di fan, studenti di cinema, e da numerosi giornalisti, il regista 82enne di origini siciliane (i nonni erano entrambi di una cittadina vicino Palermo) con il fervore creativo che ancora lo pervade con tanti nuovi progetti per il cinema, non ha deluso le aspettative. Concedendosi generosamente e rispondendo alle domande di ogni genere che gli sono state poste. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Martin Scorsese al Taormina Film Festival: “La democrazia è messa alla prova. Stavo per diventare prete ma poi è prevalsa la vocazione per il cinema”

