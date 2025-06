Marocchino | Vlahovic al Milan? La Juventus sta provando a darlo via

Intervistato a Tmw Radio, Domenico Marocchino ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus accostato anche al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marocchino: “Vlahovic al Milan? La Juventus sta provando a darlo via”

In questa notizia si parla di: marocchino - vlahovic - milan - juventus

Intervista #Tudor pre #MondialeperClub VIDEO: #Juve agli elogi di Igor ad #Yildiz ed al passaggio finale sulla "fame di vincere" e sui "giocatori vincenti". #Juventus, intervista a #IgorTudor rilasciata ai canali ufficiali FIFA. NovitĂ : trovate le notizie p Vai su Facebook

Marocchino: “Vlahovic al Milan? La Juventus sta provando a darlo via”; Marocchino: “Juve, non so se terrei Vlahovic”; Marocchino: Juve, non so se terrei Vlahovic.

Vlahovic Milan, Allegri insiste! La rivelazione: piace tantissimo all’allenatore e resta un nome gradito dai rossoneri. Novità sul serbo - Novità sul futuro del centravanti Matteo Moretto di Relevo, su Youtube, ha fornito un imp ... Segnala juventusnews24.com

Vlahovic, due strade a disposizione per il centravanti: rimanere alla Juve o giocare in quella big? L’indiscrezione - Ecco la situazione attuale Il nome di Dusan Vlahovic continua a far parlare di sé in ottica calciomerc ... Si legge su calcionews24.com

Longari (Sportitalia): "Situazione Vlahovic, al momento nessun contatto tra Juve e Milan" - Gianluigi Longari, nel suo editoriale su Sportitalia, ha parlato di Vlahovic in ottica Milan: "Il preferito di Allegri, per distacco, corrisponde al profilo di Dusan Vlahovic della Juventus. Riporta tuttojuve.com