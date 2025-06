Mario Kart World – Recensione | Una corsa senza fine

ridefinire le regole del gioco e portare l’esperienza di Mario Kart a un livello superiore, offrendo ai giocatori un’avventura senza confini dove adrenalina e innovazione si incontrano. Ma questa audace sfida riuscirà a conquistare il cuore dei fan storici e a sorprendere i nuovi arrivati? Scopriamolo insieme in questa recensione.

Diciamoci la verità: ogni generazione Nintendo ha avuto il suo Mario Kart di riferimento, ed è raro che la Grande N sbagli un colpo quando si tratta di fondere il suo talento per il game design con l’adrenalina delle corse arcade. Eppure, con Mario Kart World, l’ambizione di fondo è diversa, più audace, e per certi versi anche più fragile. Non più soltanto un “nuovo episodio” della serie, ma un manifesto evolutivo. Il tentativo, esplicito, di far fare alla saga quel passo oltre che molti fan chiedevano da anni — e che Nintendo, con i suoi tempi e la sua visione sempre così peculiare, ha scelto di proporre secondo regole tutte sue. 🔗 Leggi su Game-experience.it