Marina La Rosa nuda su Instagram contro i femminicidi

Marina La Rosa sceglie un gesto coraggioso e simbolico: posare nuda su Instagram per sensibilizzare contro i femminicidi. Un atto che va oltre l’apparenza, invitando a riflettere sulla lotta per i diritti delle donne e la violenza di genere. La sua scelta provoca emozioni e consapevolezza, dimostrando come il coraggio possa diventare uno strumento potentissimo per cambiare le cose. Continua a leggere su Perizona.it.

Marina La Rosa si mostra nuda su Instagram. L’ex concorrente della prima storica edizione del “Grande Fratello”, oggi opinionista, si . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Marina La Rosa nuda su Instagram contro i femminicidi

