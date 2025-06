Maria Rosaria Boccia | Vivo segregata violata mia privacy

Maria Rosaria Boccia denuncia un grave segreto di privacy che la tiene segregata e violata quotidianamente. Dopo dieci mesi di segnali inviati al Garante e all'Ordine dei Giornalisti, la sua voce si fa forza nel chiedere giustizia e tutela. È il momento di ascoltare la sua storia e agire, perché nessuno dovrebbe sopportare un’ingiustizia così grave e silenziata. La sua battaglia rappresenta un invito a riflettere sulla difesa della dignità e dei diritti fondamentali.

Tempo di lettura: 2 minuti "Con la presente, rendo noto di aver presentato ulteriore segnalazione nei confronti del Garante per la protezione dei dati personali e richiesta di emissione di vari provvedimenti disciplinari all'Ordine dei Giornalisti, sia regionale (Campania) sia nazionale, per condotte omissive gravissime protrattesi sin da settembre 2024. In questi dieci mesi, ho inviato numerose segnalazioni dettagliate a mezzo PEC, denunciando la sistematica violazione della mia privacy e la diffusione continua di dati personali e sensibili attraverso articoli pubblicati da numerose testate, contenuti lesivi, infondati e deontologicamente scorretti".

