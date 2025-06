Maria Rosaria Boccia | indagine sulla sua laurea

L'ombra di un’indagine scuote l’immagine di Maria Rosaria Boccia, nota imprenditrice e influencer. La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati la donna, accusandola di aver falsamente attribuito una laurea in economia, alimentando dubbi e polemiche. Un’indagine che promette di fare chiarezza su un capitolo delicato della sua carriera, coinvolgendo il suo nome in un caso che potrebbe avere risvolti sorprendenti.

Falso, truffa e falsa attribuzione di valori altrui. Sono i reati contestati dalla procura di Napoli nei confronti dell'imprenditrice e influencer Maria Rosaria Boccia, inscritta nel registro degli indagati. L'inchiesta aperta dall'ufficio inquirente partenopeo mira a fare luce sulla sua laurea in economia. A riportarlo, i quotidiani Il Mattino e Repubblica. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito delle acquisizioni documentali nelle università Parthenope, Pegaso e Luiss Guido Carli. Gli accertamenti mirano a riscontrare quanto denunciato dalla stessa Pegaso in un esposto presentato all'ufficio inquirente partenopeo, dopo una verifica interna, per un presunto plagio da parte di Maria Rosaria Boccia di una tesi presentata da una studentessa della Luiss intitolata "Il Sistema Sanitario Nazionale: luci e ombre di un'eccellenza italiana stretta dai vincoli della finanza pubblica".

