Maria Rosaria Boccia indagata per truffa e plagio la laurea sotto accusa | gli esami fantasma e la tesi già vista

Maria Rosaria Boccia, una laureata in Economia con una tesi sul Servizio Sanitario Nazionale, si trova al centro di un vortice di accuse che minacciano di trasformarsi in un caso giudiziario. Tra esami fantasma e sospetti di plagio, la sua integrità accademica è sotto scrutinio, aprendo uno scenario complesso e delicato. La vicenda mette in discussione non solo il suo percorso universitario, ma anche il valore stesso della reputazione e della credibilità nel mondo accademico.

Una laurea in Economia, una tesi sul Servizio Sanitario Nazionale e un'accusa di plagio che ora rischia di trasformarsi in un caso giudiziario. È la vicenda che coinvolge Maria Rosaria.

Gli accertamenti sono partiti dopo una segnalazione della "Pegaso". Verifiche sull'autocertificazione per il trasferimento dalla "Parthenope" e sul presunto plagio della sua tesi

