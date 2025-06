Maria Rosaria Boccia indagata | accertamenti sulla laurea Pegaso L' Ateneo noi parte lesa

L'intricata vicenda che coinvolge Maria Rosaria Boccia, nota imprenditrice e influencer, ha attirato l'attenzione dei media e delle autorità. Indagata per presunte irregolarità sulla laurea rilasciata da Pegaso, la situazione solleva dubbi sulla trasparenza e integrità nel mondo dell'alta formazione. Un caso che scuote anche il rapporto tra credibilità e notorietà: scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

AGI - Falso, truffa e falsa attribuzione di valori altrui. Sono i reati contestati dalla procura di Napoli nei confronti dell' imprenditrice e influencer Maria Rosaria Boccia, inscritta nel registro degli indagati. L'inchiesta aperta dall'ufficio inquirente partenopeo mira a fare luce sulla sua laurea in economia. A riportarlo, i quotidiani Il Mattino e Repubblica. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito delle acquisizioni documentali nelle università Parthenope, Pegaso e Luiss Guido Carli. Gli accertamenti mirano a riscontrare quanto denunciato dalla stessa Pegaso in un esposto presentato all'ufficio inquirente partenopeo, dopo una verifica interna, per un presunto plagio da parte di Maria Rosaria Boccia di una tesi presentata da una studentessa della Luiss intitolata "Il Sistema Sanitario Nazionale: luci e ombre di un'eccellenza italiana stretta dai vincoli della finanza pubblica". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Maria Rosaria Boccia indagata: accertamenti sulla laurea Pegaso. L'Ateneo, "noi parte lesa"

In questa notizia si parla di: maria - rosaria - boccia - laurea

Fondazione “Casa di riposo Maria Rosaria Giannelli”: nominato un commissario straordinario - La Regione Puglia ha nominato Maurizio Pesari, ex consigliere comunale di Brindisi, commissario straordinario per la Fondazione "Casa di riposo Maria Rosaria Giannelli".

Maria Rosaria Boccia, ex idolo della sinistra, è indagata anche per la laurea: ipotesi di falso e truffa Vai su X

Maria Rosaria Boccia indagata, accertamenti sulla sua laurea Vai su Facebook

Laurea in economia, indagata Maria Rosaria Boccia per falso e truffa; La Procura indaga sulla laurea di Maria Rosaria Boccia per falso e truffa; Maria Rosaria Boccia indagata per la sua laurea.

Maria Rosaria Boccia indagata: accertamenti sulla laurea Pegaso. L'Ateneo, "noi parte lesa" Si legge su msn.com: Sono i reati contestati dalla procura di Napoli nei confronti dell'imprenditrice e influencer Maria Rosaria Boccia, inscritta nel registro de ...