Maria Rosaria Boccia è indagata e accusata di falso e truffa per la sua laurea

L'intricata vicenda di Maria Rosaria Boccia, indagata per falso e truffa riguardo alla sua laurea, scuote l’opinione pubblica e mette in discussione la credibilità delle istituzioni accademiche. La procura di Napoli ha avviato un approfondimento, coinvolgendo tre università in un’operazione che potrebbe rivelare importanti dettagli su un possibile inganno. La situazione si fa sempre più complessa e intricata.

La procura di Napoli ha aperto un'indagine sulla possibile falsificazione di alcuni documenti relativi alla laurea di Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice al centro di uno scandalo che a settembre scorso aveva portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La Guardia di finanza ha acquisito documentazione negli uffici di tre università: la "Parthenope", la "Pegaso" e la "Luiss Guido Carli". L'indagine, come spiega Repubblica, è partita dopo una segnalazione della "Pegaso" e prende in esame due filoni. Il primo riguarda un'autocertificazione (non firmata) allegata in occasione del trasferimento di Boccia dalla "Parthenope" alla "Pegaso", l'ateneo telematico dove poi l'imprenditrice ha conseguito la laurea in Economia nel 2023.

