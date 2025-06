Maria Concetta e Angelo quarta coppia di Temptation Island | lei cerca le prove dei tradimenti con lo scotch

Maria Concetta e Angelo, la quarta coppia di Temptation Island 2025, arrivano con un obiettivo chiaro: mettere alla prova il loro rapporto. Lei, determinata a scoprire se ci sono tradimenti nascosti, utilizza lo scotch come prova per verificare le infedeltà . La loro storia si anima sotto i riflettori di Canale 5, mentre cercano risposte e chiarimenti. Riusciranno a superare le sfide del reality e a ritrovare fiducia l’uno nell’altra? Solo il tempo lo dirà .

Maria Concetta non si fida di Angelo, mette alla prova il fidanzato a Temptation Island. È formata da Maria Concetta e Angelo  la quarta coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5 da giovedì 3 luglio 2025. È stata lei a contattare la redazione del reality dei sentimenti perché non si fida assolutamente del fidanzato e vuole metterlo alla prova per capire come si comporterà nel villaggio dei fidanzati con le tentatrici. La ragazza ha fatto sapere che in passato il fidanzato è stato un 'femminaro' e se non riesce a beccarlo è solo perché è un 'parac*lo'.