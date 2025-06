Margot Sikabonyi Maria di Un medico in famiglia incinta del terzo figlio | l’annuncio

Margot Sikabonyi, celebre volto di Maria Martini in "Un Medico in Famiglia", ha annunciato una splendida novità: aspetta il suo terzo figlio. Con un video emozionante, l’attrice si è mostrata radiosa e coinvolta, condividendo con i fan un momento di pura gioia. La sua spontaneità e felicità contagiosa hanno conquistato tutti, lasciando intuire che questa nuova avventura sarà ancora più speciale. E ora, scopriamo insieme come ha fatto questa bellissima rivelazione…

Un video che è un’esplosione di gioia. Così Margot Sikabonyi, il volto amatissimo di Maria Martini nella storica serie Un medico in famiglia, ha scelto di condividere con i suoi follower di essere incinta del suo terzo figlio. L’attrice si è mostrata seduta su una panchina, con una tazza tra le mani, visibilmente emozionata. “Devo dirvi questa cosa che è successa, una notizia bomba”, ha esordito sorridendo e guardando in camera. Poi, dopo una pausa, si è alzata, accarezzandosi la pancia per confermare quanto aveva appena annunciato. Margot Sikabonyi incinta del terzo figlio, l’annuncio. Per Margot Sikabonyi, la maternità è come un ritorno a sé stessa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Margot Sikabonyi, Maria di Un medico in famiglia incinta del terzo figlio: l’annuncio

