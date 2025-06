Mare rovente il Mediterraneo si scalda per la ‘Marine Heatwave’ | cos’è il fenomeno

Il Mediterraneo si trasforma in un forno a cielo aperto, con le sue acque che si scaldano di 4 gradi sopra la media stagionale a causa del fenomeno Marine Heatwave. Questo aumento implacabile minaccia non solo l'ecosistema marino, ma anche il relax dei vacanzieri in cerca di refrigerio. Un’estate da record si preannuncia, e il caldo estivo si fa più intenso che mai: prepariamoci a vivere un weekend rovente come non mai.

(Adnkronos) – Il caldo che infuoca l'Italia – e non solo – 'contagia' anche il mare e prepara un weekend rovente anche per chi, alle prese con l'afa, cercherà sollievo in spiaggia. La temperatura del mar Mediterraneo sale di 4 gradi oltre la media normale di inizio giugno secondo il fenomeno Marine Heatwave (MHW), un'ondata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: mare - rovente - mediterraneo - marine

Nuova escalation termica paurosa: qui tutti i dettagli Meteo: Tutto confermato: nelle prossime ore l’Anticiclone Africano tornerà a esercitare la sua incontrastata supremazia su gran parte del Mediterraneo, spingendo verso l’alto le temperature in modo ancor pi Vai su Facebook

Caldo senza fine in Italia, anche il mare rovente nel weekend. I dati record; Dopo ‘Luca’ Pixar torna in Italia, nel 2027 arriva ‘Gatto’; Meteo Estate: il Mediterraneo rovente accende il CALDO AFRICANO e i TEMPORALI ESTREMI.

Mare rovente, il Mediterraneo si scalda per la 'Marine Heatwave': cos'è il fenomeno msn.com scrive: 'contagia' anche il mare e prepara un weekend rovente anche per chi, alle prese con l'afa, cercherà sollievo in spiaggia.