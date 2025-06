Marco Mengoni lancia la hit dell’estate con Rkomi e Sayf Perché Sto bene al mare non è solo un tormentone

Marco Mengoni, Rkomi e Sayf si uniscono per una hit estiva che promette di conquistare le radio e i cuori degli italiani. Con il loro stile unico che combina pop, gospel e ritmi coinvolgenti, “Sto bene al mare” diventa il tormentone perfetto per vivere appieno la stagione più calda dell’anno. Questo trio inedito ci regala un brano irresistibile, destinato a diventare la colonna sonora delle nostre giornate sotto il sole.

«Sto bene al mare». E come dare torto a Marco Mengoni che ha deciso di intotolare così il suo nuovo singolo estivo con i featuring di Rkomi e Sayf. Il brano, che unisce il classico stile pop italiano ai cori gospel che piacciono tanto a Mengoni ( ricorderete l’esibizione di Sanremo 2023 ), si candida ad essere la prima hit italiana di questa estate. Il trio inedito dĂ vita un pezzo che unisce il ritmo necessario per le canzoni della bella stagione ad un invito a riflettere per «chi sta dall’altra parte del mare», ossia per chi in quello specchio d’acqua non lo vive solamente come gioia e vacanza. 🔗 Leggi su Open.online