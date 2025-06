Marcia globale per Gaza dalla Tunisia bloccata dall' Egitto | Mai autorizzata adesioni da 54 Paesi 35 italiani rilasciati e 7 rimpatriati

La marcia globale per Gaza, partita dalla Tunisia con l’obiettivo di raggiungere il confine di Rafah, ha incontrato un ostacolo imprevisto: il blocco da parte dell’Egitto. Con adesioni da 54 paesi e 35 italiani tra i partecipanti, questa iniziativa di solidarietà si trova ora a dover affrontare sfide cruciali. La tensione cresce mentre si cerca una soluzione, perché il sostegno a Gaza non può essere fermato dalle barriere politiche e diplomatiche.

L'intenzione sarebbe di arrivare fino al valico di Rafah il 15 giugno, al confine con la Palestina, presidiato dalle forze militari israeliane. Tuttavia, ci sono stati dei problemi non da poco La marcia globale per Gaza partita dalla Tunisia è stata bloccata dall'Egitto. Il Cairo ha fatto sap. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Marcia globale per Gaza dalla Tunisia bloccata dall'Egitto: "Mai autorizzata", adesioni da 54 Paesi, 35 italiani rilasciati e 7 rimpatriati

In questa notizia si parla di: marcia - globale - gaza - tunisia

In due alla Marcia globale per Gaza: "Non potevo rimanere indifferente alla domanda lacerante di mio figlio" - Di fronte alla sofferenza di Gaza, non potevo più ignorare la domanda di mio figlio: "Come si fa a continuare la vita quotidiana sapendo cosa succede?" Questa domanda, posta da Lorenzo Bulzinetti, mi ha spinto a unirsi alla Marcia globale per Gaza, un movimento internazionale che chiede pace e giustizia.

La marcia globale per Gaza è iniziata. Settemila anime, uomini e donne comuni, provenienti da ogni angolo del pianeta, hanno lasciato le loro case, le loro vite quotidiane, per rispondere a un richiamo più grande: la giustizia. Si sono incontrati a Tunisi, spinti Vai su Facebook

Dopo la Freedom flotilla, arriva la marcia globale su Gaza. In migliaia diretti verso Rafah Vai su X

È partita da Tunisi la marcia mondiale per Gaza. Obiettivo: arrivare alla Striscia e fermare l’assedio di Israele; Dopo la Freedom flotilla, arriva la marcia globale su Gaza. In migliaia diretti verso Rafah; Dalla Tunisia in marcia verso Gaza, per rompere l’assedio.

Dopo la Freedom flotilla, arriva la marcia globale su Gaza. In migliaia diretti verso Rafah - Delegazioni di 54 Paesi stanno convergendo al Cairo con l’obiettivo di raggiungere il valico il 15 giugno. Segnala repubblica.it

La nuova iniziativa contro Israele: "Convoglio di mille persone dalla Tunisia a Gaza" - Inizierà il 13 giugno la marcia che dal Cairo vuole raggiungere il valico di Rafah, in protesta contro il genocidio in corso e per chiedere l’apertura della frontiera e il passaggio degli aiuti umanit ... informazione.it scrive

Marcia globale per Gaza: "Siamo arrivati in Egitto. Pace, non ci fermeranno" - I marchigiani Silvia Severini e Roberto Solazzi sbarcati al Cairo in direzione Rafah. Segnala msn.com