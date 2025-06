Marche buone le scorte di sangue nel territorio regionale

In occasione della Giornata mondiale del Donatore di Sangue, il 14 giugno, il Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) annuncia con entusiasmo che le scorte di sangue nel territorio regionale sono in ottima salute. Un risultato che testimonia l’impegno della comunità e della rete sanitaria nel garantire emergenze e bisogni quotidiani. È fondamentale continuare a coltivare questa solidarietà : donare sangue salva vite e rafforza il nostro spirito di comunità .

In occasione della Giornata mondiale del Donatore di Sangue, proclamata dall’OMS per il 14 giugno, il Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) – strumento organizzativo e gestionale sotto il profilo tecnico, scientifico, logistico e amministrativo di tutte le attività trasfusionali, con sede presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi di Ancona – offre un quadro dell’attuale situazione nelle Marche soprattutto in vista della stagione estiva, in cui normalmente si evidenzia un maggior consumo di emocomponenti. Il bilancio delle donazioni nelle Marche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, buone le scorte di sangue nel territorio regionale

