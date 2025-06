Marcatori mondiale per club ecco chi sono i favoriti | le quote di Thuram e Lautaro

In questo emozionante contesto, i bookmaker svelano le loro previsioni sui marcatori favoriti del mondiale per club, con Thuram e Lautaro in pole position. Nei territori statunitensi, un vero e proprio spettacolo di calcio si prepara a conquistare gli appassionati di tutto il mondo, offrendo un’occasione irripetibile per ammirare i talenti più brillanti del panorama internazionale. Scopriamo insieme chi potrebbe fare la differenza e lasciare il segno in questa competizione memorabile.

Marcatori mondiale per club, ecco i favoriti dai Bookies: le quote degli attaccanti nerazzurri Thuram e Lautaro. Nei territori degli Stati Uniti, una schiera delle migliori squadre si raduna per prendere parte a quello che è il primo Mondiale per Club, torneo che quest'anno vede la partecipazione di ben 32 squadre. Questo evento calcistico rappresenta una vetrina unica per alcuni dei migliori talenti del panorama mondiale. In particolare, la lotta per ottenere il prestigioso titolo di capocannoniere si presenta molto agguerrita. Due nomi spiccano su tutti: Eling Haaland e Kylian Mbappé, entrambi quotati a 4,50.

