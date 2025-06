Marathon Team 15 anni di corsa | Il nostro motore è la passione

Il Marathon Team 15 anni di corsa, passione e successi che continuano a spingere oltre i limiti. Il nostro motore, il 232, rappresenta la forza pulsante di un gruppo unito dalla passione per la maratona. Andrea Galbiati, presidente con zero rimpianti, sa che i prossimi 15 anni saranno ancora pi√Ļ entusiasmanti: pronti a scrivere nuove pagine di storia, con lo stesso entusiasmo di sempre. Il Mmt √® stato...

Il ‚Äúpres‚ÄĚ di rimpianti non ne ha. Anche perch√©, riconosce, "in questi anni abbiamo fatto talmente tante cose belle che non √® possibile avere qualche recriminazione". Andrea Galbiati, presidente del Monza Marathon Team, non ha dubbi in proposito. Logico quindi che la sua societ√†, da lui fondata insieme ad altri 13 appassionati, si prepari ad affrontare i prossimi 15 anni con lo stesso entusiasmo che ne caratterizz√≤ la partenza. Il Mmt √® stato costituito il 5 maggio 2010. Il compleanno per i primi 15 anni, ospitato dal Saint in piazza del Duomo, √® stato affollato ed entusiasta. Perch√© qui i soci devono essere motivati e convinti.