Marano il comune consegna all’Ente Idrico Campano un bene confiscato alla camorra

Marano di Napoli compie un gesto simbolico e potente: il comune consegna all’Ente Idrico Campano un bene confiscato alla camorra, un segno tangibile di rinascita e riscatto. Quel bene, che per anni ha rappresentato il potere criminale, ora si trasforma in uno strumento al servizio della comunità, rafforzando la lotta contro la criminalità e promuovendo un futuro di legalità e sviluppo. Un esempio che ispira e dà speranza a tutti noi.

Un simbolo del potere e della ricchezza della camorra che diventa bene al servizio della comunità. I locali che hanno ospitato per anni gli uffici della Sime Costruzioni (azienda considerata collegata al clan Polverino), saranno assegnati dall'Amministrazione Comunale di Marano di Napoli all'Ente Idrico Campano.

Venerdì 13 giugno , alle ore 13, gli ex Uffici Sime Costruzioni siti in via Puccini, a Marano di Napoli, locali confiscati alla criminalità organizzata, saranno formalmente consegnati all'Ente Idrico Campano.

