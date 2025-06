Mara Venier ha scelto i due conduttori che saranno con lei a Domenica In | uno è un cantante

Domenica In si prepara a vivere una stagione completamente nuova, con Mara Venier pronta a condividere il palco con due co-conduttori fissi. Dopo anni di successi come volto solista, la "Zia Mara" si apre a un nuovo capitolo, arricchendo il programma di entusiasmo e freschezza. La Rai ha deciso di puntare su questa svolta, portando innovazione e dinamismo nel daytime domenicale, segnando un cambio di ...

Domenica In si prepara a vivere una stagione completamente nuova. Mara Venier, colonna portante del programma e volto amatissimo dal pubblico di Rai 1, ha deciso di non affrontare più da sola la lunga diretta domenicale. Dopo settimane di voci e mezze conferme, è arrivata l’ufficialità: a partire dalla prossima stagione, “Zia Mara” sarà affiancata da due co-conduttori fissi. Una scelta che sa di svolta, quella della Rai, e che segna un cambio di rotta per uno dei programmi più longevi e seguiti del piccolo schermo. La notizia arriva da Davide Maggio, che ha svelato in anteprima i nomi dei due uomini scelti per accompagnare la regina del pomeriggio: uno è un conduttore, l’altro un cantante molto amato. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Mara Venier ha scelto i due conduttori che saranno con lei a Domenica In: uno è un cantante

Mara Venier ha scelto i due valletti di Domenica In: sono Gabriele Corsi e Nek; Nek a Domenica In con Mara Venier e Gabriele Corsi, la scelta (sorprendente) della Rai; Domenica In, Gabriele Corsi tra i possibili conduttori, la scelta strategica di Mara Venier.

