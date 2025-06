Manutenzione delle Provinciali Già stanziati 3,3 milioni di euro

La recente variazione di bilancio di giugno 2025 apre nuove prospettive per la mobilità sostenibile, con 33 milioni di euro dedicati alla manutenzione delle strade provinciali. Questi fondi consentiranno asfaltature innovative, ripristino delle arterie e investimenti strategici in mobilità green e trasporto pubblico. Sono interventi cruciali per migliorare sicurezza, accessibilità e sostenibilità del nostro territorio. Per le strade provinciali, gli interventi principali che si...

Interventi per asfaltature e ripristino delle strade provinciali, investimenti in mobilità sostenibile e potenziamento del trasporto pubblico. Sono le principali voci di investimento presenti nella variazione di Bilancio di giugno 2025, approvata dal consiglio metropolitano con 11 voti favorevoli (centrosinistra), 1 astenuta (Rete civica) e 4 contrari (Uniti per l’alternativa). Per le strade provinciali, gli interventi principali che si finanzieranno contano 3,36 milioni per manutenzioni straordinarie delle pavimentazioni stradali, risanamenti profondi, tappeti di usura e trattamenti superficiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manutenzione delle Provinciali. Già stanziati 3,3 milioni di euro

In questa notizia si parla di: provinciali - milioni - manutenzione - stanziati

Oltre 60 milioni per la messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi: oltre 17 milioni alla provincia di Chieti - Questa mattina sono state firmate le concessioni di finanziamento per oltre 60 milioni di euro destinate alla messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi, con oltre 17 milioni riservati alla provincia di Chieti.

Il Governo taglia il 70% dei fondi destinati alle strade provinciali lombarde, e Varese non viene risparmiata: sono andati in fumo oltre 3,5 milioni di euro già stanziati per la manutenzione delle nostre strade. Per cosa, cosa può essere più importante della mess Vai su Facebook

Manutenzione delle Provinciali. Già stanziati 3,3 milioni di euro; Manutenzione straordinaria delle Strade provinciali, stanziati 8 milioni di euro per asfaltature e segnaletica. Interventi da luglio a settembre; Oltre 8 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali.

Provincia, preoccupano i tagli alla manutenzione delle strade: oltre tre milioni in meno Secondo piacenzasera.it: Il Consiglio Provinciale è tornato a riunirsi in forma mista (in presenza e mediante piattaforma informatica) nel pomeriggio di giovedì.