Manutenzione del verde pubblico | Salerno Pulita in azione da via Guercio a Ogliara

Salerno Pulita si impegna quotidianamente a rendere la città un luogo più vivibile e bello, intervenendo con cura e dedizione nelle zone più suggestive della città. Da Via Guercio a Ogliara, le squadre si dedicano alla manutenzione del verde pubblico, assicurando ai cittadini spazi verdi curati e accoglienti. Questi interventi sono fondamentali per preservare il patrimonio ambientale e migliorare la qualità della vita di tutti. La cura del nostro ambiente è un nostro dovere condiviso, e insieme possiamo farla sempre meglio.

Manutenzione del verde pubblico, in Via Guercio, via Grifone, via La Mennolella, via Laspro, Giovi, Ogliara, via Angrisani. Sono solo alcune, queste ultime, delle zone interessate dagli interventi delle squadre di Salerno Pulita su aiuole, piante, capi strada nell’ambito delle attività dedicate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it