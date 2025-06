Manifestanti a Chicago contro le politiche sull' immigrazione di Trump

Una folla di manifestanti si è radunata a Chicago per esprimere il proprio dissenso contro le politiche sull'immigrazione di Trump e i raid delle forze dell'ordine. La marcia, pacifica e lunga già due ore, ha portato la città in una relativa paralisi, mentre il sindaco Johnson invita alla calma e alla resistenza pacifica. Un momento di forte tensione che mette in luce il dibattito acceso sulla gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti.

Una folla di manifestanti si è radunata questa sera a Chicago per protestare contro le politiche sull'immigrazione di Donald Trump e i raid delle forze dell'ordine nella città. Lo riporta la Cnn. Il corteo sta marciando da due ore per le strade della città in modo pacifico, ma la città è paralizzata per timore di disordini. Il sindaco di Chicago, Brandon Johnson, ha rivolto un appello alla calma. "La risposta più giusta è la resistenza pacifica soprattutto in un momento in cui si cerca di portare caos e divisione nel nostro Paese", ha dichiarato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manifestanti a Chicago contro le politiche sull'immigrazione di Trump

