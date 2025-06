Mandé Sila Quartet Joan Thiele ed Emma Morton al ’Mundus’

Mandé Sila Quartet, la formazione guidata da Joan Thiele ed Emma Morton, incarna l’anima vibrante della musica etnica contemporanea. Con il loro suono avvolgente e innovativo, aprono le porte all’edizione 2025 di Mundus, il festival che celebra le contaminazioni tra tradizione e sperimentazione. Prepariamoci a un viaggio sensoriale tra culture e linguaggi diversi, perché questa edizione promette di essere un’esplosione di nuove sonorità e emozioni coinvolgenti.

Compie vent’anni Mundus, il festival itinerante che racconta le scene attuali della musica etnica internazionale, tra amore per le tradizioni e ricerca contemporanea. Un viaggio nelle geografie che attraversa non solo territori, ma anche linguaggi differenti. L’edizione 2025 inaugura il 30 giugno con uno dei gruppi che meglio rappresentano la molteplicità di suoni che si riversano nella nuova musica africana, il Mandé Sila Quartet, la formazione guidata dal chitarrista e cantante maliano Habib Koité, che arriva nei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia insieme a virtuosi di strumenti come il balafon e la kora provenienti dalla Costa d’Avorio e dal Senegal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net