Mandato d' arresto europeo per presunta evasione da 2 milioni | ai domiciliari

Una vicenda che scuote la provincia di Latina: il 41enne L.D.V., coinvolto in un maxi caso di evasione fiscale da 2 milioni di euro, lascia il carcere di Brindisi per passare ai domiciliari dopo l'emissione del mandato d'arresto europeo. Un importante passo nel delicato equilibrio tra giustizia e diritti, che lascia aperte molte domande sulla lotta all'evasione e sulla sicurezza dei cittadini. La vicenda si sviluppa con ulteriori dettagli che potrebbero fare luce su un caso di grande rilevanza nazionale.

LATIANO - Accusato di violazioni in materia di evasione fiscale e contributiva per due milioni di euro, dopo l'esecuzione del mandato di arresto europeo, lascia il carcere di Brindisi e va ai domiciliari. Il 41enne latianese L.D.V. si è presentato ieri (giovedì 12 giugno 2025) davanti alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Mandato d'arresto europeo per presunta evasione da 2 milioni: ai domiciliari

