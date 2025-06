Mancini | Mi piacerebbe un ritorno in Inghilterra Allenare? Vivo per la passione non per l’aspetto economico

Roberto Mancini, icona del calcio italiano e desideroso di nuove sfide, sogna un ritorno in Inghilterra. La sua passione per il calcio supera ogni considerazione economica, spingendolo a cercare un'opportunità che rispecchi la sua dedizione e il suo amore per il gioco. In un’intervista esclusiva a Transfermarkt, l’ex CT della Nazionale rivela i suoi pensieri e le sue aspirazioni future...

L`ex CT della Nazionale Roberto Mancini, ad oggi ancora senza una panchina, ha rilasciato un`intervista a Transfermarkt. Queste le sue dichiarazioni:. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

L`ex CT della Nazionale Roberto Mancini, ad oggi ancora senza una panchina, ha rilasciato un`intervista a Transfermarkt.

