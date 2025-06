Mancini | Le finali dell’Inter? Serie A vive cambiamento radicale

Il calcio italiano sta vivendo una fase di grande trasformazione, con squadre come l'Inter che hanno raggiunto traguardi storici in Europa, tra finali di Champions e successi internazionali. Roberto Mancini, intervenuto su Transfermarkt, ha spiegato perché il dibattito sulla crisi persista nonostante i risultati promettenti. La vera sfida ora è consolidare questo nuovo entusiasmo e proiettarsi verso un futuro ancora più brillante, dimostrando che il cambiamento è la chiave per il successo duraturo.

L’Inter e molte squadre italiane hanno ottenuto buonissimi risultati in Europa, vincendo anche come nei casi di Atalanta e Roma. Roberto Mancini ha spiegato però su Transfermarkt il motivo per cui ancora si parla di crisi. RISULTATI – Il calcio italiano si è evoluto e negli ultimi anni si è fatto notare per i risultati in Europa. L’ Inter è l’esempio con due finali di Champions League in tre anni e ora il viaggio negli Stati Uniti per il Mondiale per Cliub. La nazionale però vive tutt’altro momento, Roberto Mancini ha spiegato il motivo: « La Serie A sta vivendo un cambiamento radicale nella mentalità e nella struttura. 🔗 Leggi su Inter-news.it