Mancini | Io di nuovo all’Inter? C’è stato qualcosa con…

Roberto Mancini, volto iconico dell’Inter e della Nazionale, torna a fare notizia con parole che fanno riflettere sul suo futuro. In una recente intervista, l’ex allenatore nerazzurro rivela emozioni e progetti ancora in bilico, lasciando spazio all’immaginazione su un possibile ritorno in Italia e sulla sua carriera. Ma cosa riserverà il destino a Mancini? La risposta potrebbe sorprendere gli appassionati di calcio.

Mancini: «Io di nuovo all'Inter? C'è stato qualcosa con.». Le dichiarazioni dell'ex allenatore nerazzurro sul suo futuro. In una lunga intervista rilasciata a Il Giorno, l'allenatore ex Inter Roberto Mancini affronta il tema di un suo possibile ritorno sulla panchina della Nazionale e commenta il suo controverso addio di quasi un anno fa: « Sono ancora dispiaciuto per quel che è successo. Ma io non ho proprio idea di quel che potrà accadere, non penso che il mio nome sia fra i candidati. Gattuso? Non mi piace parlare di altri colleghi, non mi sembra giusto entrarci. Così come sulla questione Ranieri.

Inter, Mancini: “Mi manca allenare” - Roberto Mancini, il celebre ex allenatore dell’Inter e volto noto del calcio italiano, ha recentemente espresso un sentimento che molti tifosi condividono: “Mi manca allenare”.

L'Inter non ha perso tempo, e dopo aver incassato il no del Como e di Fabregas, ha scelto il successore di Simone Inzaghi, che ha firmato per l'Al Hilal. Il club nerazzurro ha deciso di puntare su Cristian Chivu, che è stato da febbraio in poi l'allenatore del Parm Vai su Facebook

