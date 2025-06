Mancini | Ai Mondiali ci possiamo andare E i giovani per crescere ci sono

L’Italia del calcio sogna di tornare a brillare sui palcoscenici mondiali, e i giovani talenti sono pronti a farsi strada. Roberto Mancini, tra speranze e incertezze, rappresenta ancora il simbolo di questa rinascita. Ma il tempo stringe e la panchina azzurra aspetta una risposta definitiva. Riuscirà il nostro commissario tecnico a cogliere questa occasione e riportare l’Italia ai vertici del calcio internazionale? Solo il futuro potrà dirlo.

Milano, 13 giugno 2025 – Buongiorno Roberto Mancini, il fatto che mi stia rispondendo al cellulare vuol dire che non è impegnato in colloqui con la Figc. Eppure c’è una panchina azzurra desolatamente vuota. “Guardi, mi creda, non so niente. Nessuno mi ha chiamato”. Beh, questo non vuol dire molto. Lo stesso presidente Gravina ha fatto capire che non c’è fretta. Sia sincero, ci spera ancora di tornare dopo aver abbandonato il posto nell’estate del 2023? “Sono ancora dispiaciuto per quel che è successo. Ma io non ho proprio idea di quel che potrà accadere, non penso che il mio nome sia fra i candidati”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mancini: “Ai Mondiali ci possiamo andare. E i giovani per crescere ci sono”

In questa notizia si parla di: sono - mancini - mondiali - possiamo

Sampdoria in C, Roberto Mancini: “I tifosi sono speciali. Finché canteranno, il futuro sarà blucerchiato” - La Sampdoria è tornata in Serie C, ma l'amore dei tifosi rimane intatto. Roberto Mancini, ex capitano e ct della Nazionale, esprime la sua preoccupazione: "È un momento molto complicato.

Non ci sono parole. Le qualificazioni Mondiali sono l'incubo del nostro calcio... - facebook.com Vai su Facebook

Roberto Mancini rivuole l’Italia: “Tornerei per vincere un Mondiale, ho parlato con Gravina”; Italia in emergenza contro la Norvegia. Il no di Acerbi, la difesa da inventare. Torna la paura di non andare ai Mondiali; Nazionale, Mancini lancia la missione mondiale: Non ci sarà effetto appagamento.

Mancini si candida al ritorno in Nazionale: “Sono stato felice e a volte serve prendere rischi. L’Italia andrà al Mondiale” Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.