Mamma e neonata trovate morte a Villa Pamphili | presunto killer fermato in Grecia

Roma, 13 giugno 2025 – La Polizia italiana ha fermato in Grecia l’uomo ricercato come presunto autore degli omicidi della donna e della bambina, t rovate morte a Villa Pamphili. A darne notizia è stato il Tg1 sui social. Secondo quanto riportato oggi da ‘il Messaggero’, la donna e la bambina sarebbero americane, così come l’uomo ricercato. La squadra mobile e gli agenti dello Sco, coordinanti dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto procuratore Antonio Verdi, sono arrivati alla svolta grazie a una segnalazione arrivata mercoledì sera al programma tv ‘Chi l’ha visto? ‘ di un telespettatore che ha chiamato ricordando che, giorni prima del ritrovamento, aveva visto litigare animatamente una donna e un uomo non lontano da Villa Doria Pamphili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it