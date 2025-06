Mamà Dots chiude il tour mondiale di Nave Vespucci

La nave scuola più celebre d’Italia, Nave Vespucci, conclude il suo emozionante tour mondiale 2023–2025, segnando un momento di grande prestigio per la Marina Militare. In questa cornice si inserisce l’intervento artistico di MaMà Dots, che porta un tocco di creatività e famiglia all’interno del Villaggio IN Italia, trasformando questa celebrazione in un’occasione unica di incontro tra arte, storia e tradizione marittima.

In occasione della Giornata della Marina Militare e della conclusione del Tour Mondiale 2023–2025 della Nave Scuola Amerigo Vespucci, il collettivo artistico familiare MaMà Dots partecipa all'importante appuntamento espositivo promosso dalla Forza Armata, all'interno del Villaggio IN Italia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Mamà Dots chiude il tour mondiale di Nave Vespucci

