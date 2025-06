Maltrattamenti e violenza domestica | scatta la carcerazione per un 35enne

In un grave episodio che scuote la comunità della Tuscia, si torna a parlare di violenza di genere. L’11 giugno, i carabinieri di Civita Castellana hanno messo fine a un dramma personale, eseguendo un provvedimento di carcerazione nei confronti di un 35enne ucraino residente a Nepi. La vicenda evidenzia l’importanza di tutelare le vittime e di intervenire prontamente contro ogni forma di maltrattamento domestico, perché nessuno merita di vivere nell’ombra della paura.

Violenza di genere, un nuovo caso nella Tuscia. L'11 giugno i carabinieri della compagnia di Civita Castellana hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. L'intervento ha riguardato un 35enne, di origine ucraina, domiciliano a Nepi, al quale i carabinieri della.

