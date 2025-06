Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani sabato 14 giugno | le regioni a rischio

Preparatevi, perché domani, sabato 14 giugno, si attendono temporali e rischi idrogeologici in alcune zone di Piemonte e Trentino Alto Adige. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla, invitando tutti alla massima prudenza. Restate aggiornati sui comportamenti da adottare e sulle aree coinvolte: la sicurezza viene prima di tutto. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e le precauzioni da seguire.

Per domani, sabato 14 giugno, sono previste due allerte meteo gialle per rischio temporali e idrogeologico su alcuni settori di Piemonte e Trentino Alto Adige. Il bollettino della Protezione Civile nel dettaglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

