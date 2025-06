Maltempo 2025 attiva ricognizione danni per i privati

Maltempo 2025: un’opportunità concreta per i cittadini di Firenze e della Toscana. Dall’9 giugno, è attiva la procedura di ricognizione dei danni causati dagli eventi meteorologici eccezionali di febbraio e marzo. Segnalare i danni entro il 31 luglio permette di accedere ai futuri ristori statali, un passo fondamentale per ripartire e ricostruire con serenità. Non perdere questa occasione: il primo passo verso il recupero è a portata di clic.

Firenze, 13 giugno 2025 - Dal 9 giugno è attiva la procedura di ‘ricognizione dei danni’ per consentire ai cittadini toscani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del febbraio e marzo 2025 di segnalare i danni subiti e chiedere un contributo economico. Per compilarla c’è tempo fino al 31 luglio. “La ricognizione dei danni è il primo passo per poter accedere, nei prossimi mesi, ai ristori economici previsti dalla normativa statale e regionale – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – La ricognizione non dà subito diritto al contributo, ma è condizione necessaria per ottenerlo in seguito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo 2025, attiva ricognizione danni per i privati

In questa notizia si parla di: ricognizione - danni - attiva - maltempo

Maltempo 2025, attiva ricognizione danni per i privati; Maltempo, attiva la ricognizione dei danni; Maltempo, la Regione attiva il portale per la ricognizione dei danni e la richiesta di risarcimento.

Maltempo 2025, attiva ricognizione danni per i privati Lo riporta lanazione.it: Dal 9 giugno è attiva la procedura di ‘ricognizione dei danni’ per consentire ai cittadini toscani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del febbraio e marzo 2025 di ...