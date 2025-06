Maltempo 2023 | Fvg regina dei risarcimenti cifre record per la regione

Il maltempo del 2023 in Friuli Venezia Giulia ha portato a cifre record nei risarcimenti, confermando la regione come la regina degli interventi. Grazie a un lavoro coordinato, tempestivo ed efficace, il sistema regionale ha dimostrato tutta la sua capacità di risposta, rafforzando la credibilità e la fiducia dei cittadini. Questo risultato eccezionale testimonia come l’unità e la determinazione possano affrontare le sfide più difficili, garantendo supporto concreto a chi ne ha bisogno.

"Siamo la Regione che ha ottenuto il maggior ammontare di risorse tra tutte quelle colpite dall'evento meteo avverso. È il risultato di un lavoro coordinato, tempestivo ed efficace. È un riconoscimento alla capacità di intervento del nostro sistema regionale e alla credibilità che abbiamo.

Maltempo 2023: 68 milioni dallo Stato per i comuni danneggiati rainews.it scrive: La Regione ha già stanziato oltre 150 milioni, soprattutto per ristorare i privati.