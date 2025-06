Malcolm Bryan Cranston sul mancato ritorno del Dewey originale nel revival | Adesso è un genio

Il ritorno della famiglia Wilkerson in "Malcolm" ha entusiasmato i fan, ma la notizia che Erik Per Sullivan non riprenderà il ruolo di Dewey ha suscitato curiosità. Bryan Cranston, nei panni di Hal, ha condiviso dettagli sul motivo di questa scelta, offrendo uno sguardo esclusivo dietro le quinte del revival. Mentre i protagonisti storici tornano a rivivere le loro amate interpretazioni, il nuovo volto di Dewey promette di portare freschezza e innovazione alla serie.

Cranston, che riprenderà i panni del padre di Malcolm, Hal, ha effettivamente parlato con Erik Per Sullivan, svelando perché non ritornerà Il revival di Malcolm vedrà Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson e Justin Berfield riprendere i loro ruoli nei panni della famiglia Wilkerson, ma Erik Per Sullivan non tornerà nel ruolo di Dewey, che sarà invece interpretato da Caleb Ellsworth-Clark. Dopo aver recitato nella serie originale della Fox dal 2000 al 2006, Sullivan ha abbandonato la recitazione nel 2010, all'età di 19 anni. Per questo motivo, i fan di Malcolm non sono rimasti del tutto sorpresi dal fatto che non sarebbe stato presente nei nuovi episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Malcolm, Bryan Cranston sul mancato ritorno del Dewey originale nel revival: "Adesso è un genio"

In questa notizia si parla di: malcolm - cranston - bryan - dewey

