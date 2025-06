mahmood e vanoni coppia di fatto amoroso pancione metallaro scorsese superboss e le altre foto della settimana

Una settimana ricca di emozioni e celebrazioni: dal Taormina Film Festival alle tappe di Alessandra Amoroso e Elodie, passando per eventi prestigiosi come la laurea ad honorem di Ornella Vanoni. Celebri artisti, star internazionali e momenti indimenticabili che ci ricordano quanto la cultura e la musica siano ancora il cuore pulsante del nostro paese. E mentre Ornella splende tra amici e colleghi, il mondo dello spettacolo continua a sorprenderci.

S ettimana di Taormina Film Festival, concerti, première, re e attori. Elodie a Milano e Napoli, Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla con la seconda tappa del suo tour con pancione, Carlo III con Meryl Streep e Kate Winslet. All'Università di Milano si è tenuta invece la cerimonia per la laurea ad honorem a Ornella Vanoni (90 anni). Circondata dalla sua banda di Fazio e Lucianina e Liliana Segre, la cantante è diventata raggiante quando è stata raggiunta dal suo amicone Mahmood. Anche lui in prima fila per festeggiarla. A Hollywood fa sempre più notizia il cane di Orlando Bloom, animale di supporto emotivo (l'attore è stressato e spesso in ansia).