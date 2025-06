Mahjong Wins Super Scatter | la nuova Slot Pragmatic Play ispirata alla tradizione cinese

Scopri l’affascinante mondo di Mahjong Wins Super Scatter, la nuova slot di Pragmatic Play che celebra la tradizione cinese con stile e innovazione. Con una vincita massima di 100.000 volte la posta, free spin e una grafica sorprendente, questa macchina da gioco unisce cultura orientale e emozioni senza precedenti. Preparatevi a immergervi in un’esperienza di gioco unica: ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa eccitante novità.

A cavallo tra maggio e giugno 2025, Pragmatic Play ha lanciato una serie di nuovi giochi, tra i quali spicca la slot Mahjong Wins Super Scatter. Il richiamo alla cultura orientale è palese, e a rendere ancora più interessante la slot sono la vincita massima pari a 100.000 volte la posta scommessa, i free spin e una grafica molto originale. Spiegheremo tutti i dettagli in questa recensione di Mahjong Wins Super Scatter slot. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mahjong Wins Super Scatter: la nuova Slot Pragmatic Play ispirata alla tradizione cinese

Pragmatic Play expands ‘Super Scatter’ series with new slot title Si legge su ggrasia.com: Pragmatic Play Ltd, a supplier to the iGaming industry, has debuted the “Mahjong Wins Super Scatter” title, which it says can “award wins of up to 100,000 times”.