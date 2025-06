Maggio Musicale il violoncellista Yo-Yo Ma in concerto

Prepararsi a un viaggio emozionale nel mondo della musica classica: Yo-Yo Ma, il celebre violoncellista, torna a incantare Firenze dopo oltre vent’anni. Il suo concerto al Maggio Musicale, in collaborazione con gli Amici della Musica, promette un’esperienza indimenticabile. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo un’icona globale del violoncello. Non perdere l’appuntamento: il 14 giugno, in Sala Mehta, sarà un evento da ricordare.

Firenze, 12 giugno 2025 – Dopo oltre vent’anni dalla sua ultima esibizione fiorentina, Yo-Yo Ma - fra i più grandi violoncellisti di ogni epoca - torna al Festival del Maggio. Il concerto, in coproduzione con gli Amici della Musica di Firenze, è in programma in Sala Mehta sabato 14 giugno alle ore 18. Un altro appuntamento in coproduzione con gli Amici della Musica di Firenze è in cartellone ad appena quarantott’ore di distanza con il concerto di Grigory Sokolov, in programma il 16 giugno alle ore 20 sempre in Sala Mehta. Yo-Yo Ma si era esibito a Firenze oltre vent’anni fa, il 13 novembre 2004 al Teatro della Pergola, nella stagione degli Amici della Musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggio Musicale, il violoncellista Yo-Yo Ma in concerto

