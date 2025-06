Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili fermato in Grecia il presunto killer | La Procura | Contestato solo l' omicidio della neonata | La donna non è stata ancora identificata

Tragedia a Villa Pamphili: madre e figlia sono state trovate morte, e ora la procura ha fermato un uomo in Grecia, sospettato di essere il responsabile. Restano ancora alcuni interrogativi, come l’identità della donna non ancora identificata, mentre si approfondisce il caso con il dubbio di un duplice omicidio. Il sospettato, che sostiene di essere il padre della neonata, si trova ora sotto indagine, ma le indagini continuano a svelare nuovi inquietanti dettagli.

"C'è il ragionevole sospetto che si sia trattato un duplice omicidio", spiegano i magistrati. "L'uomo ha dichiarato di essere il padre della bimba". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili, fermato in Grecia il presunto killer | La Procura: "Contestato solo l'omicidio della neonata | La donna non è stata ancora identificata"

In questa notizia si parla di: omicidio - madre - figlia - trovate

Omicidio a Milano, 15enne strangola un'anziana e lo racconta alla madre. Lei chiama la polizia: «Venite a prenderlo» - Un drammatico omicidio scuote Milano, con un quindicenne che strangola un'anziana, legata da un rapporto di fiducia poiché la madre del ragazzo era la sua badante.

Sciarelli ha anche dato ggiornamenti sul doppio omicidio di madre/figlia, trovate sepolte nel parco romano di Villa Pamphilj Vai su Facebook

Mamma e figlia trovate morte a Roma, sarebbero americane, come un uomo ora ricercato per omicidio; Madre e figlia morte a Villa Pamphili erano americane, killer in fuga: la lite al parco vista da un testimone; Villa Pamphili: mamma e bimba potrebbero essere americane. Tg1: fermato il killer in Grecia.

Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili, la procura di Roma: "presunto killer fermato in Grecia per l'omicidio della bambina" - È stato rintracciato in Grecia, sull'isola di Skiathos, il presunto autore dell'omicidio della neonata trovata morta a poca distanza dalla madre a villa Pamphili a Roma. Scrive msn.com

Villa Pamphili, fermato in Grecia l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia: è un americano, si trovava a Skiathos - Il presunto assassino di madre e figlia trovate morte lo scorso sabato a Villa Pamphili è stato fermato dalla polizia in Grecia, a Skiathos. Come scrive msn.com

Villa Pamphili, omicidi madre e figlia: fermato in Grecia il presunto killer - È stato fermato a Skiathos, in Grecia, il presunto responsabile del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. Segnala msn.com