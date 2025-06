Madre e figlia trovate morte a Roma identificate | chi sono Gli ultimi sviluppi

Il mistero che avvolge la tragica scoperta di madre e figlia a Villa Pamphili si infittisce di nuovi dettagli, portando alla luce aspetti finora nascosti di questa tragica vicenda. La loro identità è stata finalmente rivelata, svelando un quadro più complesso e inquietante di quanto si pensasse. La permanenza a Roma, caratterizzata da incertezza e difficoltà , ora assume un nuovo significato, lasciando aperte ancora molte domande su cosa possa aver portato a questa tragica fine.

Il caso di Villa Pamphili, a Roma, si arricchisce di nuovi e inquietanti dettagli che gettano luce su una vicenda ancora piena di ombre. La donna trovata morta sabato 7 giugno con la sua bambina di circa otto mesi non è più un volto anonimo. Identificato anche un uomo dalla carnagione scura e dai tratti latini, contrapposto alla fisionomia anglosassone della giovane madre e della piccola. La loro permanenza a Roma era avvolta nella precarietà : vivevano in una tenda donata da un’associazione umanitaria, spostandosi tra il parco e le zone vicine a San Pietro. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma e condotte dagli agenti dello Sco, si sono concentrate sull’uomo ripreso in un video mentre teneva in braccio la bambina, vestita con gli stessi abiti poi ritrovati in un cestino poco lontano dalla scena del crimine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Madre e figlia trovate morte a Roma: «Lui maltrattava entrambe, lei proteggeva la bimba» Come scrive ilmattino.it: ROMA «Don't touch her», «Non la toccare»: così la mamma, in uno scatto, ha protetto la piccola dall'uomo che la stava tenendo per un braccio.