Madre e figlia morte a Villa Pamphilj erano al mercato con un uomo | Gridava di non toccare la bimba

Una tragedia sconvolge il cuore di Roma: madre e figlia sono state trovate senza vita nei suggestivi giardini di Villa Pamphili, dopo essere state viste al mercato con un uomo che gridava di non toccare la bambina. Le testimonianze e i dettagli emergono con l’obiettivo di fare luce su questa drammatica vicenda, un episodio che ha lasciato la comunità in uno stato di shock e incredulità . Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Nel mercato poco distante da Villa Pamphili, alcuni testimoni raccontano di aver visto la mamma con la bimba trovate morte nei giardini. Le due, secondo i racconti, erano con un uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mamma e bimba trovate morte a Villa Pamphili, diffuse le immagini dei tatuaggi della donna per identificarla - Il giallo avvolge Villa Pamphili, dove una mamma e la sua bimba sono state trovate senza vita. La Questura di Roma ha diffuso immagini dei tatuaggi della donna nel tentativo di identificarla, ma il mistero sulla loro identitĂ persiste.

Mamma e figlia morte a Villa Pamphili, erano cittadine americane. Identificato anche il sospetto killer: è fuggito all'estero - Sono americane la donna e la bambina trovate morte sabato scorso nel parco di Villa Pamphilj e americano è anche l’uomo che potrebbe averle uccise a distanza di giorni. Segnala ilgazzettino.it

Villa Pamphili, mamma e figlia erano americane: l'uomo ricercato, è fuggito all'estero. «Litigavano, lui era violento» - La donna e la neonata trovate morte sabato scorso, 7 giugno, nel parco di Villa Pamphili a Roma potrebbero essere americane. Come scrive msn.com